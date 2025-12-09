Il caso del San Raffaele si sarebbe potuto evitare con gli infermieri a partita Iva
Milano, 9 dicembre 2025 – “Quanto successo al San Raffaele di Milano purtroppo è la conseguenza di un meccanismo a ribasso che non consente al nostro sistema sanitario di valorizzare e soprattutto di avvalersi della professionalità dei nostri infermieri”: a dirlo è il presidente dell’Ente di previdenza infermieristica Enpapi, Luigi Baldini. “Stipendi bassi ed esternalizzazione attraverso cooperative, non aiutano il sistema sanitario nazionale ma lo danneggiano. Pagando poco i nostri infermieri, paghiamo tutti di più: in termini economici e di rischi per la salute dei pazienti. Se per supplire alla drammatica carenza di infermieri causata, nel caso del San Raffaele, dal mancato adeguamento degli stipendi, l’ospedale avesse potuto avvalersi della collaborazione di infermieri a partita Iva, non si sarebbe arrivati a tutto questo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Raffaele Sollecito si sfoga su TikTok: "Si rovina la vita a un innocente e si fa finta di nulla. Lo vedo anche nel caso Garlasco"
Il Caso San Raffaele è la dimostrazione indiscutibile, per le direzioni sanitarie di tutte le aziende sanitarie italiane ma (speriamo) anche per gli stessi professionisti sanitari, che il personale infermieristico è un asset fondamentale per la sanità e non è sostituibil
Caso San Raffaele, Cgil: "Errori? È il sistema che non funziona. Ospedale al collasso". Antonio Bagnaschi, Fp Cgil Milano, spiega cosa è successo in corsia: "Infermieri della cooperativa non erano in grado di fare il loro lavoro"
Salute, Enpapi: "Il caso del San Raffaele si sarebbe potuto evitare con gli infermieri a partita Iva" - Luigi Baldini, presidente dell'Ente di previdenza infermieristica Enpapi, interviene sulla polemica in corso al San Raffaele, dopo l'episodio dell'infermiera scappata dopo il dosaggio sbagliato del fa
