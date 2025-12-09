Il Carlino come specchio della città | A 17 anni andavo in redazione

Il Resto del Carlino, con le sue pagine dedicate a Ravenna, rappresenta un potente specchio della città e della sua storia. Attraverso le cronache e le testimonianze, emerge il legame profondo tra il quotidiano e l’identità locale, raccontando episodi e voci che hanno segnato la vita della comunità nel tempo.

"Il Resto del Carlino, e in particolare le pagine della cronaca di Ravenna, come specchio della città e della sua banca principale, La Cassa di Ravenna. Peraltro la Cassa di Risparmio di Ravenna è nata nel 1840, 45 anni prima del Resto del Carlino e da sempre accompagna e garantisce lo sviluppo economico dell’area e con esso la vita delle famiglie". Antonio Patuelli, presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna – che comprende oltre alla Cassa, la Banca di Imola e il Banco di Lucca e del Tirreno oltre a società di servizi e a partecipazioni importanti come nel Cse – racconta del suo rapporto con la stampa, della passione per l’informazione e del suo grande impegno per garantire ad azionisti e risparmiatori una banca solida e moderna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it