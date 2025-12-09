Il capolavoro a Carate In 25mila per Tiziano
A Carate, Villa Cusani Confalonieri ha accolto circa 25.000 visitatori per ammirare il celebre dipinto di Tiziano, “Venere che benda Amore”. Un successo di pubblico che testimonia l'interesse crescente per l'arte e il valore di questo capolavoro rinascimentale.
Un successo decretato dai numeri. Sono circa 25mila gli ingressi registrati a Villa Cusani Confalonieri per ammirare il dipinto di Tiziano “Venere che benda Amore”. Un’opera arrivata dalla Galleria Borghese, grazie alla Fondazione Costruiamo il Futuro, presieduta da Maurizio Lupi, con il sostegno di Gallerie d’Italia, Intesa San Paolo, Comune di Carate e con Edison in qualità di main partner. Tra questi 25mila visitatori anche una presenza che dà grande significato alla mostra: quella del mondo della scuola, con 80 classi intervenute per un totale di 2mila alunni. Per la chiusura dell’esposizione, prevista per oggi, un ospite d’eccezione: Alessandro Giuli, ministro della Cultura, che già aveva ospitato a Roma la presentazione della mostra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
