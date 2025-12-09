Il capo di stato maggiore della Difesa Portolano | Le dichiarazioni dell’ammiraglio Cavo Dragone sugli attacchi preventivi alla Russia? Riflettono quello che tutti noi pensiamo

Open.online | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni dellammiraglio Giuseppe Cavo Dragone riflettono «quello che tutti noi pensiamo», dunque «lo sostengono», anche considerando la sua posizione: «Essendo un consigliere del Segretario generale della Nato, la più alta autorità in ambito dell’alleanza, credo che si tratti di un parere condiviso anche dalla componente politica della Nato». A dirlo, dalla sala della Mappamondo alla Camera dei deputati, è il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, che ha fatto il punto sul Documento programmatico pluriennale (Dpp) della Difesa per il triennio 2025-2027, per «condividere le scelte strategiche e finanziarie del settore e per far conoscere i nostri sforzi nel breve e nel lungo periodo». 🔗 Leggi su Open.online

