Il capo di stato maggiore della Difesa Portolano | Le dichiarazioni dell’ammiraglio Cavo Dragone sugli attacchi preventivi alla Russia? Riflettono quello che tutti noi pensiamo

Le dichiarazioni dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone riflettono «quello che tutti noi pensiamo», dunque «lo sostengono», anche considerando la sua posizione: «Essendo un consigliere del Segretario generale della Nato, la più alta autorità in ambito dell’alleanza, credo che si tratti di un parere condiviso anche dalla componente politica della Nato». A dirlo, dalla sala della Mappamondo alla Camera dei deputati, è il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, che ha fatto il punto sul Documento programmatico pluriennale (Dpp) della Difesa per il triennio 2025-2027, per «condividere le scelte strategiche e finanziarie del settore e per far conoscere i nostri sforzi nel breve e nel lungo periodo». 🔗 Leggi su Open.online

Difesa: Portolano, competizione strategica non è solo fisica ma anche virtuale e cognitiva - Quest'epoca è caratterizzata da una competizione strategica che non è solo fisica ma anche "virtuale e cognitiva". Riporta agenzianova.com