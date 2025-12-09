Il canile rifugio di Francavilla invita ad adottare un animale prima dell’arrivo dell’inverno per salvarlo dal freddo

Chietitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un inverno senza gabbie” è l’appello di Lndc, claim della campagna per incentivare le adozioni responsabili durante i mesi più freddi dell’anno. Un vero e proprio appello quello della sezione di Francavilla al Mare, per adottare un cane recandosi direttamente al canile comunale "Rifugio Kira". 🔗 Leggi su Chietitoday.it

