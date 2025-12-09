Il cane Argo insegue i camosci e finisce in un canale insieme al suo umano | la mobilitazione per salvarli

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'escursione sul Monte Grappa, il cane Argo ha inseguito dei camosci, finendo accidentalmente in un canale insieme al suo proprietario. L'episodio ha scatenato una mobilitazione per salvarli, evidenziando il coraggio e la prontezza di intervento degli soccorritori.

Durante un'escursione sul versante trevigiano del Monte Grappa, il cane Argo ha trascinato il suo umano in un canale mentre rincorreva dei camosci. Per fortuna è intervenuto il Soccorso alpino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cane argo insegue camosciIl cane Argo insegue i camosci e finisce in un canale insieme al suo umano: la mobilitazione per salvarli - Durante un'escursione sul versante trevigiano del Monte Grappa, il cane Argo ha trascinato il suo umano in un canale mentre rincorreva dei camosci. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cane Argo Insegue Camosci