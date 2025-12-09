Il cane Argo insegue i camosci e finisce in un canale insieme al suo umano | la mobilitazione per salvarli

Durante un'escursione sul Monte Grappa, il cane Argo ha inseguito dei camosci, finendo accidentalmente in un canale insieme al suo proprietario. L'episodio ha scatenato una mobilitazione per salvarli, evidenziando il coraggio e la prontezza di intervento degli soccorritori.

