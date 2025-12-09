Il camion prima sbanda poi si ribalta | impatto tremendo muore il conducente di 49 anni
SAN GINESIO? Tragedia dopo le 13 lungo la strada provinciale 78, nel territorio di San Ginesio, in località Campanelle. Un camion, per cause ancora in corso di accertamento,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
