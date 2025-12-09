Il calore internazionale sulla città | in arrivo la fiaccola della pace e la fiamma olimpica

Foggiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Foggia si appresta a vivere due momenti di rilevanza internazionale: il primo è previsto mercoledì 10 dicembre quando direttamente da Brindisi, nei locali della Asl Fg di via Michele Protano, arriverà la fiaccola della pace, all'interno della marcia promossa dal Consiglio regionale dell’Ordine. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

