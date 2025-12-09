Il bus trasformato in una lavanderia mobile per senzatetto
Quando l'ex poliziotto Wade Milyard è intervenuto per calmare una lite domestica in un campo per senza tetto, non poteva immaginare che quell'occasione avrebbe cambiato la sua vita e quella di molte altre persone. Come posso aiutare i meno fortunati? Forse lavando i loro indumenti. Un'idea adesso. 🔗 Leggi su Today.it
Sequestrato e chiuso un "albergo diffuso" a Roma, balcone trasformato in lavanderia e certificazioni false
Trasforma la tua lavanderia in uno spazio funzionale e di design! Ti aspettiamo (), . . - - facebook.com Vai su Facebook
Ho trasformato uno scuolabus in una lavanderia mobile per aiutare i senzatetto (così anche loro hanno dignità) - Nicky Crawford, un uomo di Atlanta, sta facendo la differenza per la comunità dei senzatetto della città trasformando uno scuolabus in una lavanderia mobile. Segnala greenme.it
Entry-list Australian Open 2026, solo due italiane nel tabellone principale: Jasmine Paolini, unica punta ... oasport.it
Chelsea–Roma Women: le giallorosse pronte a volare a Londra sololaroma.it
Justice League Dark: Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato! nerdpool.it
Il bus trasformato in una lavanderia "mobile" per senzatetto nerdpool.it
"Ho fatto 30 anni di galera, non ho paura di voi", a processo per resistenza ai carabinieri nerdpool.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid sbircialanotizia.it
Chelsea–Roma Women: le giallorosse pronte a volare a Londra sololaroma.it
Justice League Dark: Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato! nerdpool.it
Il bus trasformato in una lavanderia "mobile" per senzatetto nerdpool.it
"Ho fatto 30 anni di galera, non ho paura di voi", a processo per resistenza ai carabinieri nerdpool.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid sbircialanotizia.it