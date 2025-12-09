Il buio oltre L’Avana la Nuova Anormalità va a colpi di black out

L'Avana affronta un'inedita emergenza: blackout improvvisi che interrompono la vita quotidiana, creando una nuova normalità fatta di momenti di buio e adattamento. Tra le sfide di questa

Buio. È l'apagón non programmato che ti coglie a tradimento. Ci si organizza al meglio per la cena. Chi ha una planta (generatore) la mette in moto.