Il buio oltre L’Avana la Nuova Anormalità va a colpi di black out
L'Avana affronta un'inedita emergenza: blackout improvvisi che interrompono la vita quotidiana, creando una nuova normalità fatta di momenti di buio e adattamento. Tra le sfide di questa
Buio. È l’apagón non programmato che ti coglie a tradimento. Ci si organizza al meglio per la cena. Chi ha una planta (generatore) la mette in moto. Chi ha una . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Scopri altri approfondimenti
Il buio oltre la siepe e le vite degli altri. Il Punto del direttore Mario Salvetti - facebook.com Vai su Facebook