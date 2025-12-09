Il brianzolo Claudio Riva è il nuovo presidente di Confartigianato Trasporti
Claudio Riva è il nuovo presidente nazionale di Confartigianato Trasporti. La sua elezione è avvenuta all’unanimità, nel corso di sabato 6 dicembre a Roma, nella sede Confederale al termine dell’iter di rinnovo degli organi statutari.“Apa Confartigianato - ha affermato il presidente di Apa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Una grande notizia per tutta #Confartigianato e per tutti noi di Apa: oggi il nostro Claudio Riva è stato eletto all’unanimità nuovo Presidente nazionale di Confartigianato Trasporti dall’Assemblea nazionale dei delegati riunita a Roma, nella sede Confederale, a - facebook.com Vai su Facebook
Il brianzolo Claudio Riva è il nuovo presidente di Confartigianato Trasporti - La sua elezione è avvenuta all’unanimità, nel corso di sabato 6 dicembre a Roma, nella sede Confederale al termine dell’iter ... Da monzatoday.it
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it