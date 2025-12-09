Il brianzolo Claudio Riva è il nuovo presidente di Confartigianato Trasporti

Monzatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Riva è il nuovo presidente nazionale di Confartigianato Trasporti. La sua elezione è avvenuta all’unanimità, nel corso di sabato 6 dicembre a Roma, nella sede Confederale al termine dell’iter di rinnovo degli organi statutari.“Apa Confartigianato - ha affermato il presidente di Apa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

brianzolo claudio riva 232Il brianzolo Claudio Riva &#232; il nuovo presidente di Confartigianato Trasporti - La sua elezione è avvenuta all’unanimità, nel corso di sabato 6 dicembre a Roma, nella sede Confederale al termine dell’iter ... Da monzatoday.it