Il Bournemouth vorrebbe che Semenyo restasse fino all’estate

Notizia fresca giunta in redazione: Il futuro dell'ala del Bournemouth Antoine Semenyo è un tema caldo con l'avvicinarsi della finestra di mercato di gennaio, soprattutto da quando la clausola rescissoria da 65 milioni di sterline nel suo contratto, che dovrebbe scendere a 50 milioni in estate, è venuta alla luce il mese scorso. Si ritiene che Liverpool, Manchester City e Tottenham Hotspur si stiano impegnando per assicurarsi i suoi servizi, ma a questo punto nulla è in una fase avanzata e la gara è completamente aperta. A parte questo, secondo la BBC, il Bournemouth vorrebbe disperatamente mantenere Semenyo per il resto della stagione.