Il blocco russo di Facetime non è censura ma strategia Scrive Monti

Il blocco di FaceTime: cosa ha deciso la Russia. Un lancio di Reuters diffonde la notizia secondo la quale il Roskomnadzor l’ente regolatorio russo del settore telco ha deciso di bloccare l’utilizzo di FaceTime —l’app di messaggistica audiovideo di Apple— nell’ambito di una strategia più ampia di contrasto all’utilizzo di tecnologie straniere impiegate per la commissione di attività illecite. Nonostante la decisione sia stata criticata evidenziandone la natura censoria e repressiva della libertà di espressione oltre che della privacy, in realtà la scelta del regolatore russo ha una matrice molto diversa, comune anche alla Ue e ad altri Paesi dell’area indo-pacifica, destinata a sconvolgere il settore della cybersecurity sia in ambito civile, sia in ambito militare. 🔗 Leggi su Formiche.net

