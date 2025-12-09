Il blocco russo di Facetime non è censura ma strategia Scrive Monti
Il blocco di FaceTime: cosa ha deciso la Russia. Un lancio di Reuters diffonde la notizia secondo la quale il Roskomnadzor l’ente regolatorio russo del settore telco ha deciso di bloccare l’utilizzo di FaceTime —l’app di messaggistica audiovideo di Apple— nell’ambito di una strategia più ampia di contrasto all’utilizzo di tecnologie straniere impiegate per la commissione di attività illecite. Nonostante la decisione sia stata criticata evidenziandone la natura censoria e repressiva della libertà di espressione oltre che della privacy, in realtà la scelta del regolatore russo ha una matrice molto diversa, comune anche alla Ue e ad altri Paesi dell’area indo-pacifica, destinata a sconvolgere il settore della cybersecurity sia in ambito civile, sia in ambito militare. 🔗 Leggi su Formiche.net
L’Europa chiude il rubinetto del gas russo. Ma l’unità del blocco resta fragile
Cina, la guerra sul petrolio: stop al greggio russo dopo il blocco americano. Putin: «Dagli Usa atto ostile»
G7 e Ue vogliono togliere il tetto al prezzo del petrolio russo e sostituirlo col blocco dei servizi marittimi Il G7 e l’Unione Europea stanno discutendo di sostituire il price cap al petrolio russo col divieto completo dei servizi marittimi, nel tentativo di ridurre le entrat - facebook.com Vai su Facebook
"russo" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Il blocco russo di Facetime non è censura, ma strategia. Scrive Monti - Il blocco di FaceTime: cosa ha deciso la Russia Un lancio di Reuters diffonde la notizia secondo la quale il Roskomnadzor l’ente regolatorio russo del settore telco ha deciso di bloccare l’utilizzo di ... Lo riporta formiche.net
Bagnoli, partono le demolizioni in mare: Manfredi parla di “giornata storica” 2anews.it
Il robot di Musk si porta le mani alla testa poi cade all’indietro: lo strano incidente (e cosa c’è dietro) – ... ilfattoquotidiano.it
Athletic Club-PSG: formazioni, statistiche e anteprima justcalcio.com
Calciomercato Serie A, quante big interessate a Norton-Cuffy! Un club adesso fa sul serio: è stato visionato ... calcionews24.com
Classifica dei migliori ospedali in Toscana: cardiologia e oncologia trainano le performance lanazione.it
San Raffaele, cos’è successo e perché si è dimesso l’amministratore delegato Galli lettera43.it