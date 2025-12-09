Il blazer di velluto aristocrazia e street chic | come abbinarlo?

Life&People.it Un capo, più di altri, sa trasformare un look in un gesto: il blazer. E se il blazer classico è una certezza sartoriale, quello di velluto introduce un livello ulteriore di racconto, perché porta con sé un immaginario di luce morbida, teatri d’inverno, club inglesi, serate in cui la materia diventa linguaggio. Abbinare un capo come il blazer in velluto significa capire da dove nasce questo indumento così identitario, ed il modo in cui oggi si presta ad essere contemporaneo, senza perdere il suo fascino “nobile”. Dal mare alla nobiltà: la storia del blazer. Il blazer nasce come uniforme, e come spesso accade agli oggetti destinati a diventare iconici, nasce per necessità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it