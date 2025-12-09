Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 9 dicembre ad Affari Tuoi | serie e dove è stato venduto

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’estrazione della Lotteria Italia del 9 dicembre ha assegnato il biglietto vincente, venduto a Roma. In questo articolo, scoprirai dettagli sulla serie vincente e il punto vendita presso cui è stato acquistato il tagliando fortunato.

Il tagliando risultato vincente alla Lotteria Italia nell’estrazione di oggi, martedì 9 dicembre, è stato venduto a Roma. Ad Affari Tuoi la serie e il numero del biglietto premiato. La proclamazione dei premi finali è invece prevista per il 6 gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

