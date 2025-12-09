Milano, 9 dicembre 2025 - I biglietti di Milano-Cortina 2026 a portata di clic. Da domani 10 dicembre è disponibile Tickets Milano Cortina 2026, l'unica app ufficiale per accedere a tutte le sedi di gara e ai luoghi iconici che ospiteranno le Cerimonie di Apertura e di Chiusura Olimpiche e Paralimpiche, con il proprio biglietto digitale.. Dove scaricare e come funziona la app. Close-up hands of unrecognizable man holding and using smartphone standing on city street, browsing internet, checking social media, using mobile application. Concept of modern communication. L'app può essere scaricata da App Store e Google Play Store ed è l'unico strumento valido che permette di avere sempre con sé i ticket elettronici dei Giochi Invernali italiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il biglietto digitale dell’Olimpiade? Sulla app Tickets Milano Cortina 2026