Il bello e il brutto delle scuole nel bosco

Internazionale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attirano molta curiosità, e in effetti hanno un potenziale enorme. Ma cosa sono? Quanto sono diffuse? E quali sono i punti deboli? Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

il bello e il brutto delle scuole nel bosco

© Internazionale.it - Il bello e il brutto delle scuole nel bosco

Otto cose su Triestina-Pergolettese: il bello e il brutto di un pomeriggio allo stadio

Otto cose su Triestina-Pergolettese: il bello e il brutto di un pomeriggio allo stadio

"Unico interesse è quello pubblico. Non se il progetto è bello o brutto"