Il bassista dei Modà Stefano Forcella | A Brembilla lavoravo in fabbrica Mia madre mi comprò un basso | è stato amore a prima vista

Stefano Forcella, bassista dei Modà e originario di Brembilla, è l’unico membro bergamasco della band. Prima di intraprendere la carriera musicale, lavorava in fabbrica. La passione per la musica è nata quando sua madre gli regalò un basso, dando così inizio a un percorso che lo ha portato a diventare un elemento fondamentale del gruppo.

È l’unico bergamasco della band. Stefano Forcella, originario di Brembilla, rappresenta il volto orobico dei Modà. Il bassista, oggi 48enne, si racconta a tutto tondo con un focus particolare sul percorso che lo ha portato dalla valle ai palchi più importanti. Nato il 2 settembre 1977, Forcella ha iniziato a suonare il basso a 14 anni, costruendosi i primi strumenti con legno e corde prima che la madre gli regalasse il suo primo basso vero. La musica, inizialmente un hobby, è diventata una scelta di vita: con coraggio, a 24 anni lasciò Brembilla e il lavoro da metalmeccanico per dedicarsi completamente alla carriera musicale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

