Il 28 dicembre a Dubai Sicurezza Sabalenka | Caro Nick ti batterò

Il 28 dicembre a Dubai si terrà una sfida tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios, annunciata come la quarta

Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios daranno vita alla quarta " battaglia dei sessi " nella storia del tennis. La gara si disputerà domenica 28 dicembre a Dubai e vedrà la bielorussa affrontare Nick Kyrgios. L’australiano nel 2024, a causa di un intervento chirurgico al ginocchio sinistro e di una successiva operazione a un polso, è uscito dal ranking mondiale per poi riprendere l’attività quest’anno, mentre la Sabalenka è attualmente la numero uno a mondo. Ieri la numero uno al mondo si è aggiudicata la Atlanta Cup Exhibition contro Naomi Osaka ed è lì che ha punzecchiato il suo prossimo avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net