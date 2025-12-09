I nuovi dati di Copernicus ci confermano quanto già ci appare scontato sentendolo sulla nostra pelle e guardando i nostri armadi: novembre 2025 è il terzo più caldo a livello globale, e con temperature superiori alla media. Un trend mensile che, ormai giunti a fine anno, ci racconta di un 2025 come tra i più caldi mai registrati, posizionandosi al secondo posto, a pari merito con il 2023. La responsabile strategica per il clima del servizio di monitoraggio Copernicus ci tiene a spiegare che non sono affatto dati astratti, ma risultati che sono anche molto reali, come le migliaia di morti solo a causa dei recenti tifoni in Asia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il 2025 tra gli anni più caldi di sempre, novembre supera la soglia critica di +1,5 °C