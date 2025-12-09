Il 2025 sarà il secondo anno più caldo | i dati sulle temperature globali

Dailynews24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 si prospetta come il secondo anno più caldo mai registrato, secondo i dati del Copernicus Climate Change Service (C3S). Questi dati evidenziano una tendenza crescente delle temperature globali, sottolineando l'urgenza di affrontare i cambiamenti climatici e le loro conseguenze.

Il 2025 potrebbe essere il secondo anno più caldo di sempre. È quanto emerge dai dati raccolti dal Copernicus Climate Change Service (C3S), il servizio di monitoraggio climatico del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus. L’ANNO PIÙ CALDO DI SEMPRE – Dalle temperature medie globali raggiunte fino ad oggi, il 2025 risulta il secondo anno . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

