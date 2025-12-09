Il 2025 è il secondo anno più caldo di sempre | cosa significano i dati sulle temperature globali
Secondo i dati del sevizio climatico europeo Copernicus il 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre da quando è iniziato il monitoraggio delle temperature globali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sala scommesse sigillata, scatta lo stop di 15 giorni. È il secondo in un anno
Balzarini non ha dubbi sul bianconero: «Dopo Bremer può essere quest’anno il secondo acquisto più importante della stagione»
X Factor 2025: l'X Factor secondo Paola Iezzi, giudice dello show Sky Original per il secondo anno consecutivo
L’edizione 2026 sarà celebrata l’11 gennaio a New York, in una cerimonia in prima serata condotta per il secondo anno consecutivo dalla comica Nikki Glaser - facebook.com Vai su Facebook
Per il secondo anno consecutivo, con l’iniziativa “Regalo Sospeso” abbiamo portato sorrisi e un momento di leggerezza a tanti bambini che, nel periodo di Natale, affrontano un momento di difficoltà. In collaborazione con @UNICEF_Italia abbiamo conse Vai su X
Anno di prova e formazione docenti neoassunti 2025/26. In arrivo la nota: chi deve svolgerlo, chi no. Chiarimenti per passaggio di ruolo ITP - Si è concluso al Ministero l'incontro per la nota sulle attività formative dell'anno di prova e formazione per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel 2025/26 ... orizzontescuola.it scrive
Ilary Blasi e le figlie: un indimenticabile fine settimana a Francoforte donnemagazine.it
I look di novembre, cos’hanno indossato le star? lookdavip.tgcom24.it
La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola lookdavip.tgcom24.it
Robin muore in stranger things 5 volume 2 teoria e ipotesi jumptheshark.it
Atalanta-Chelsea: probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta ... dayitalianews.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com