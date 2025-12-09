Igor Volley la sfida con Monviso anticipata al 10 dicembre
La partita della sesta giornata di ritorno di campionato tra Igor Volley Novara e Monviso Volley, in programma originariamente nel week end del 10 e11 gennaio 2026, è stata anticipata a domani, mercoledì 10 dicembre, alle ore 20 al Pala Igor.La decisione si è resa necessaria a seguito della.
Igor Volley, rinforzo al centro con Amber Igiede
Igor Volley, a ottobre torna l'appuntamento con il Memorial Ferrari
Igor Volley, al via la Courmayeur Cup
IGOR vs FIRENZE 3-0 (25-21, 25-17, 25-16) Igor vittoriosa in tre set con Firenze Vittoria da tre per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che chiude con 10 successi il girone d'andata e si piazza al quarto posto: nei quarti di finale di Coppa Italia le azzurre si misur
La Igor Volley chiude al meglio il girone d'andata: successo per 3-0 contro Firenze - Firenze schierata con Morello in cabina di regia con Knollema opposto, Malesevic e Acciarri al centro e Tanase e Villani in banda, con Valoppi nel ruolo di libero.
