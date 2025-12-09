Igor Volley la sfida con Monviso anticipata al 10 dicembre

Novaratoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita della sesta giornata di ritorno di campionato tra Igor Volley Novara e Monviso Volley, in programma originariamente nel week end del 10 e11 gennaio 2026, è stata anticipata a domani, mercoledì 10 dicembre, alle ore 20 al Pala Igor.

igor volley sfida monvisoLa Igor Volley chiude al meglio il girone d’andata: successo per 3-0 contro Firenze - Firenze schierata con Morello in cabina di regia con Knollema opposto, Malesevic e Acciarri al centro e Tanase e Villani in banda, con Valoppi nel ruolo di libero. lavocedinovara.com scrive