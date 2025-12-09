Ieri in Campania | tetto in fiamme paura nel Sannio

Ecco le principali notizie della giornata in Campania, lunedì 8 dicembre 2025. Tra eventi drammatici e sportivi, si segnalano un incendio che ha coinvolto un tetto nel Sannio e un match emozionante al Partenio-Lombardi tra Avellino e Venezia, terminato con un pareggio.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 8 dicembre 2025. Avellino – In una serata intensa al Partenio-Lombardi, Avellino e Venezia si dividono la posta in palio al termine di un match combattuto e ricco di episodi. I biancoverdi, avanti nel primo tempo grazie alla rete di Missori, subiscono nella ripresa il ritorno dei lagunari, che trovano il pareggio e sfiorano più volte il sorpasso. Decisivo il Var nel finale, che annulla il gol di Haps e congela il risultato sull'1-1. Una sfida vibrante, fatta di legni, interventi provvidenziali e continui ribaltamenti di fronte, che lascia aperti interrogativi ma anche segnali incoraggianti per la squadra irpina.

