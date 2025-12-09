Idroelettrico tecnologia che guarda al futuro

Laverita.info | 9 dic 2025

L’idroelettrico rappresenta una delle principali leve per la transizione energetica, grazie alle sue potenzialità di generare energia pulita e sostenibile. Enel si impegna nell’innovazione tecnologica per sviluppare soluzioni efficienti e rispettose dell’ambiente, promuovendo benefici concreti per i territori e contribuendo a un futuro energetico più sostenibile.

L'innovazione nell'idroelettrico che guida la transizione verso l'energia pulita. Enel con l'idroelettrico unisce energia pulita, innovazione, sostenibilità e benefici per i territori. Dalle dighe agli impianti ibridi, la tecnologia garantisce sicurezza, continuità e stabilità della rete elettrica.

