Idroelettrico tecnologia che guarda al futuro

L’idroelettrico rappresenta una delle principali leve per la transizione energetica, grazie alle sue potenzialità di generare energia pulita e sostenibile. Enel si impegna nell’innovazione tecnologica per sviluppare soluzioni efficienti e rispettose dell’ambiente, promuovendo benefici concreti per i territori e contribuendo a un futuro energetico più sostenibile.

L’innovazione nell’idroelettrico che guida la transizione verso l’energia pulita. Enel con l’idroelettrico unisce energia pulita, innovazione, sostenibilità e benefici per i territori. Dalle dighe agli impianti ibridi, la tecnologia garantisce sicurezza, continuità e stabilità della rete elettrica. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Idroelettrico, tecnologia che guarda al futuro

Uscita didattica alla Ex Centrale Idroelettrica di Malnisio Classi 4AT-A, 4AT-B e 5ATA indirizzo Sistemi Automatici e Robotici Una giornata tra scienza, storia e tecnologia per le nostre classi del tecnico! I gruppi di lavoro hanno partecipato a un labor - facebook.com Vai su Facebook