Ice Park pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Smart

Arriva la pista di pattinaggio in piazza Smart - Area Rambla, dall'8 dicembre al 1 febbraio 2026.La pista è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24, si tratta di una pista di ultima generazione a basso consumo di energia e freon. Presente animazione per bambini e lezioni di pattinaggio individuali. 🔗 Leggi su Romatoday.it