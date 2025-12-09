Ice Park pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Re di Roma
Torna la pista di pattinaggio in piazza Re di Roma, dall'8 dicembre al 6 gennaio 2026.La pista è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24, si tratta di una pista di ultima generazione a basso consumo di energia e freon. Presente animazione per bambini e lezioni di pattinaggio individuali.A. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
? Gelateria Chic, punto di riferimento del Mizar Retail Park, partecipa alla promo invernale che unisce pista di pattinaggio, cinema Cinelandia e cioccolata calda a prezzo unico. I prodotti della promo sono preparati da Chic per accompagnare al meglio l’esp - facebook.com Vai su Facebook
Riccione accende la magia: torna il Lungomare Ice Park, la pista di pattinaggio più grande d’Italia - Pattinare sul ghiaccio è una delle attività più belle e attese del periodo natalizio. Si legge su chiamamicitta.it