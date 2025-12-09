Ice Park pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Cavour

Romatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la pista di pattinaggio in piazza Cavour, dall'8 dicembre al 6 gennaio 2026.La pista è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24, si tratta di una pista di ultima generazione a basso consumo di energia e freon. Presente animazione per bambini e lezioni di pattinaggio individuali.A disposizione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

