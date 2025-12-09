I valori di Borsa italiana e spread oggi 9 dicembre 2025

L'andamento della Borsa Italiana il 9 dicembre 2025 registra un avvio positivo, con il FTSE MIB che sale dello 0,29% a 43.560 punti. Lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 70 punti, segnando una giornata di moderato ottimismo sui mercati finanziari italiani.

Avvio in rialzo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,29% a 43.560 punti. Lo spread Btp-Bund apre stabile a 70 punti. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 9.14 – Avvio cauto per l’Europa. L’Europa apre cauta: Francoforte +0,2%, Parigi +0,11%, Londra -0,09%. 9.05 – Milano apre in rialzo dello 0,29%. Avvio in rialzo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,29% a 43.560 punti. 8.37 – Lo spread Btp-Bund apre stabile a 70 punti. Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 70 punti. Rendimento del decennale italiano al 3,56% 8.13 – Chiusura debole per l’Asia. Le Borse asiatiche chiudono deboli. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - I valori di Borsa italiana e spread oggi 9 dicembre 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

Forse non tutti sanno che… la meravigliosa Bruges, gioiello fiammingo del Belgio, è il luogo dove nacque la prima borsa valori al mondo! Accadde perché, nel Medioevo, i suoi canali la collegavano al Mare del Nord, trasformandola in un porto vivace, cosmop - facebook.com Vai su Facebook

I valori di Borsa italiana e spread oggi 8 dicembre 2025 - Attesa per l’apertura della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Da msn.com