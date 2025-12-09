I tifosi inglesi sparsi in città mentre i giocatori del Chelsea visitano ChorusLife

In vista della partita, circa 1.300 tifosi londinesi si sono radunati in città, creando un vivace clima di attesa. I sostenitori del Chelsea, presenti nel settore ospiti, stanno contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più intensa, mentre i giocatori si preparano a scendere in campo durante l’evento ChorusLife IL PRE PARTITA.

IL PRE PARTITA. Sono quasi 1.300 i tifosi londinesi attesi in città, settore ospiti quasi pieno ma non sold out. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - I tifosi inglesi sparsi in città, mentre i giocatori del Chelsea visitano ChorusLife

Mercato, l’ultima idea di Tare fa impazzire i tifosi del Milan: è lotta con le inglesi

Bonucci torna sulla vittoria di Euro 2020: «Più i tifosi inglesi mi fischiavano e mi insultavano, più godevo e mi caricavo. Ecco cosa ci disse Mancini». Confessione dell’ex Juventus

Inter-Liverpool, attesi 5mila tifosi inglesi: divieto di vendita alcolici in Duomo e Navigli milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Che dire. Direttamente da Leicester allo Zini di Cremona per lui: per Jamie Vardy (of course). Due tifosi inglesi oggi special guests nel pubblico contro il Lecce. Maglia della Cremonese addosso, bandiera del Leicester. E la voglia di esultare per il bomber grigi - facebook.com Vai su Facebook

I tifosi inglesi sparsi in città, mentre i giocatori del Chelsea visitano ChorusLife - Sono arrivati a piccoli gruppi e si sono dispersi in città, i tifosi del Chelsea accreditati per la partita di Champions contro l’Atalanta sono 1. Lo riporta ecodibergamo.it