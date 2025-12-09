I tesori del borgo medievale di Guarcino

Frosinonetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri i tesori del borgo medievale di Guarcino durante una visita guidata nel contesto del Grand Tour di Ciociariaturismo. Un percorso tra storia, cultura e tradizioni, con l’opportunità di ammirare le bellezze di un borgo riconosciuto come Bandiera Arancione dal TCI. L’appuntamento è domenica 14 dicembre 2025 alle ore 10 presso il palazzo comunale.

Una bellissima visita guidata per il Grand Tour di Ciociariaturismo per scoprire le bellezze di un borgo “ Bandiera Arancione TCI ) e gli Amaretti di Guarcino!!!Appuntamento DOMENICA 14 dicembre 2025 alle ore 10 presso il palazzo comunale di Guarcino.Guarcino, suggestivo borgo medievale alle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Vsita a borgo Rajù - Le Vie dei Tesori Festival 2025

Tesori imperdibili - Tante le visite imperdibili ai tesori d’arte: Palazzo Albergati a Zola Predosa, la Chiusa di Casalecchio, il Borgo di Colle Ameno a Sasso Marconi, i musei del territorio quali il Museo Archeologico ... Segnala ilrestodelcarlino.it