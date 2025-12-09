I tesori del borgo medievale di Guarcino
Scopri i tesori del borgo medievale di Guarcino durante una visita guidata nel contesto del Grand Tour di Ciociariaturismo. Un percorso tra storia, cultura e tradizioni, con l’opportunità di ammirare le bellezze di un borgo riconosciuto come Bandiera Arancione dal TCI. L’appuntamento è domenica 14 dicembre 2025 alle ore 10 presso il palazzo comunale.
Una bellissima visita guidata per il Grand Tour di Ciociariaturismo per scoprire le bellezze di un borgo “ Bandiera Arancione TCI ) e gli Amaretti di Guarcino!!!Appuntamento DOMENICA 14 dicembre 2025 alle ore 10 presso il palazzo comunale di Guarcino.Guarcino, suggestivo borgo medievale alle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Vsita a borgo Rajù - Le Vie dei Tesori Festival 2025
: Oggi apriamo la porta del borgo-castello di ?, arroccato su una collina tra boschi e vallate silenziose, uno dei tesori medievali di . Passeggiando tra le sue stradine in pietra si in - facebook.com Vai su Facebook
Tesori imperdibili - Tante le visite imperdibili ai tesori d’arte: Palazzo Albergati a Zola Predosa, la Chiusa di Casalecchio, il Borgo di Colle Ameno a Sasso Marconi, i musei del territorio quali il Museo Archeologico ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Ucraina: Zelensky, 'lavoriamo ad accordo quadro di pace, garanzie di sicurezza e ricostruzione' iltempo.it
Inter Liverpool LIVE 0-0: gran punizione di Barella che si spegne sul fondo! Palla che esce di pochi ... internews24.com
Studentessa violentata all'uscita della metro a Roma, l'identikit degli stupratori: caccia a tre uomini. La ... leggo.it
LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-5, Champions League calcio femminile in DIRETTA: larga vittoria della squadra ... oasport.it
L’Altro Ispettore 2 ci sarà? davidemaggio.it
Maresca prima di Atalanta Chelsea: «Estevao? Sta giocando tanto in campionato. Non rinuncio a Joao Pedro, ... calcionews24.com