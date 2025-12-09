I teatri monzesi tornano a splendere La rinascita di Manzoni e Binario 7

I teatri monzesi Manzoni e Binario 7 si preparano a una importante fase di rinnovamento, con interventi che ne valorizzeranno l’aspetto e le funzionalità. Nel 2026, queste strutture storiche torneranno a splendere, offrendo un palcoscenico rinnovato per le numerose rassegne e spettacoli di qualità che le caratterizzano.

I due principali teatri monzesi si rifanno il look. Nel 2026 il Manzoni e il Binario 7 si preparano a vivere una stagione di rinnovamento, che li riconsegnerà con una veste lucidata e più in tono con le importanti rassegne che ospitano. Soprattutto il primo, riceverà gli interventi che da tempo attende: una serie di corposi lavori sugli impianti (elettrico, di riscaldamento, allaccio fognario) e una rinfrescata agli esterni, con pareti da ristuccare e il pregevole porticato in marmo da ripulire dalle scritte e da rendere resistente alle stesse. Come? Forse attraverso le speciali vernici fotocatalitiche già testate su alcuni fronti del Palazzo comunale – che puliscono, oltre a far svanire automaticamente le scritte –, a cui aveva pensato qualche tempo fa l'assessore ai Lavori pubblici, Marco Lamperti.

