I supereroi da risvegliare De Gea errori mai visti Kean il gol è un miraggio

Quest’anno, alcuni ex eroi della Fiorentina si sono trasformati in zavorre inaspettate. De Gea e Kean, protagonisti della scorsa stagione e ricompensati con ingaggi importanti, ora sono protagonisti di errori e prestazioni deludenti che stanno influenzando negativamente il cammino della squadra. Un paradosso che evidenzia come anche le colonne portanti possano perdere smalto.

Non più colonne portanti ma zavorre inattese: il paradosso viola di questa stagione passa tutto da David De Gea e Moise Kean, gli eroi di un anno fa (lautamente ricompensati in estate con rinnovi e ingaggi da top player: 3 milioni netti al portiere, 5 al centravanti) che oggi stanno contribuendo a trascinare la Fiorentina verso il basso. È da loro che parte il crollo di una squadra che, smarrita e fragile, sta ancora cercando un appiglio per risalire. E fa impressione pensare che quelle certezze, appena dodici mesi fa, avessero costruito buona parte delle fortune della formazione allora guidata da Palladino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I supereroi da risvegliare. De Gea, errori mai visti. Kean, il gol è un miraggio

Scopri altri approfondimenti

I supereroi da risvegliare. De Gea, errori mai visti. Kean, il gol è un miraggio - Viaggio nella crisi (profonda) dei due protagonisti assoluti della scorsa stagione. Scrive sport.quotidiano.net