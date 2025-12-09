I segreti di Brokeback Mountain vent' anni fa ha reso il mondo migliore

Wired.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 dicembre 2005, Ang Lee rivoluzionò il cinema con

Il 9 dicembre del 2005 Ang Lee con il suo neo-western rivoluzionava il cinema, aprendo ad una nuova rappresentazione dell'omosessualità. 🔗 Leggi su Wired.it

i segreti di brokeback mountain vent anni fa ha reso il mondo migliore

© Wired.it - I segreti di Brokeback Mountain vent'anni fa ha reso il mondo migliore

Argomenti simili trattati di recente

Vent'anni fa, il western di Ang Lee sull'amore (tra due cowboy) che resiste nonostante le convenzioni - Il 2 settembre 2005 veniva presentato in concorso al Festival di Venezia, dove poi vinse il Leone d’Oro (da noi uscì però nelle sale solo a gennaio 2006), I segreti di Brokeback Mountain/Brokeback ... Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Segreti Brokeback Mountain Vent