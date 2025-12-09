I robot italiani sfidano i colossi mondiali | Generative Bionics raccoglie 70 milioni di euro
Nasce a Genova una nuova realtà che porterà l'intelligenza artificiale fuori dagli schermi e dentro le fabbriche, con la forma di un umanoide. Con una dote record di finanziamenti, e grazie al sostegno dell’Istituto Italiano di Tecnologia, la nuova start-up Generative Bionics. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Generative Bionics raccoglie 70 milioni per produrre i robot umanoidi italiani: investono Cdp, Eni e Tether Vai su X
L’azienda, tra i principali componentisti italiani, con 650 milioni di fatturato, introdurrà i robot nello stabilimento in provincia di Benevento - facebook.com Vai su Facebook
Robot, una startup genovese raccoglie 70 milioni di euro. Tra gli investitori anche due partecipate dello Stato - La startup presenterà il primo modello completo a gennaio al CES di Las Vegas e, nei primi mesi del 2026, prevede di firmare i primi contratti ... Come scrive affaritaliani.it
