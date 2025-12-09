I robot italiani sfidano i colossi mondiali | Generative Bionics raccoglie 70 milioni di euro

Repubblica.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce a Genova una nuova realtà che porterà l'intelligenza artificiale fuori dagli schermi e dentro le fabbriche, con la forma di un umanoide. Con una dote record di finanziamenti, e grazie al sostegno dell’Istituto Italiano di Tecnologia, la nuova start-up Generative Bionics. 🔗 Leggi su Repubblica.it

i robot italiani sfidano i colossi mondiali generative bionics raccoglie 70 milioni di euro

© Repubblica.it - I robot italiani sfidano i colossi mondiali: Generative Bionics raccoglie 70 milioni di euro

robot italiani sfidano colossiRobot, una startup genovese raccoglie 70 milioni di euro. Tra gli investitori anche due partecipate dello Stato - La startup presenterà il primo modello completo a gennaio al CES di Las Vegas e, nei primi mesi del 2026, prevede di firmare i primi contratti ... Come scrive affaritaliani.it