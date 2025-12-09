I record più belli e un po’ folli della storia della Serie A

La storia della Serie A è ricca di momenti indimenticabili e record straordinari, alcuni belli e altri un po’ folli. Questo articolo ripercorre gli episodi più significativi e sorprendenti, celebrando le imprese che hanno scritto pagine uniche nel calcio italiano. Un viaggio tra record ufficiali che hanno lasciato il segno nel cuore della Serie A.

L’album dei ricordi della Serie A non è fatto solo di scudetti, retrocessioni e polemiche arbitrali ma anche di grandiosi record ufficiali. Parliamo di punti irreali, goleade fuori scala, strisce di vittorie (o sconfitte) che paiono infinite, portieri quarantenni ancora titolari e ragazzini che debuttano giovanissimi. In questo viaggio toccheremo soprattutto tre dimensioni: i record . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - I record più belli (e un po’ folli) della storia della Serie A

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un Sabato da Record con la Community FNAF! L’entusiasmo per Five Nights at FREDDY’S 2 ha riempito le nostre sale ieri sera! Vogliamo fare un applauso speciale a tutti i fan che sono venuti con cosplay e degli outfit a tema semplicemente fantastici! Av - facebook.com Vai su Facebook