I quadri naif di Grota sul tema natività nella Torre Portinari

Quest’anno, la rassegna ‘Portico il Paese dei Presepi’ presenta un’inedita esposizione dedicata alle Natività di Franco Gianelli, noto come Grota. I suoi quadri naif, caratterizzati da uno stile semplice e suggestivo, arricchiscono il tradizionale percorso, offrendo una nuova interpretazione della scena natalizia e valorizzando il talento di questo artista locale.

Quest’anno la tradizionale rassegna ‘ Portico il Paese dei Presepi ’ si arricchisce di un originale contributo: le Natività del noto pittore Franco Gianelli, in arte Grota. Trenta ‘Grotapresepi’ sono esposti da ieri e fino all’11 gennaio presso Torre Portinari di Portico. Il taglio del nastro e il brindisi inaugurale della mostra si sono svolti ieri pomeriggio nella millenaria torre della famiglia di Beatrice Portinari, con i vini offerti dalla Cantina Sadivino di Trivella di Predappio, presenti il vicesindaco di Portico e San Benedetto Stefano Talenti con la consigliera Anna Facciani, la presidente della Pro loco Lucia Santandrea, l’autore e vari visitatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it