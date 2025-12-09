I proprietari decidono di vendere la casa pensionato la fa saltare in aria ma muore | Ora faccio un casino
Era disposto a tutto Pierantonio Cianti pur di non abbandonare la casa a Barberino di Mugello in cui per anni aveva vissuto la madre e dove, alla sua morte, lui si era trasferito. Lo diceva con tranquillità a tutti in paese, da quando aveva saputo che i proprietari dell’immobile avevano deciso di venderlo: « Faccio un casino ». Poi, nella notte di lunedì 8 dicembre, un boato ha scosso la cittadina, a dieci minuti dal centro. L’abitazione di “Ciantolo”, così lo chiamavano gli amici, era stata dilaniata da un’esplosione e quello che ne rimaneva era consumato da un incendio. All’interno il 71enne, deceduto. 🔗 Leggi su Open.online
