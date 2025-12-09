I pronostici di martedì 9 dicembre | Champions League
I pronostici di martedì 9 dicembre, inizia la sesta giornata della League Phase di Champions League, in campo Inter e Atalanta Inizia oggi la sesta giornata della League Phase di Champions League: siamo alle battute finali e la tensione aumenta visto che per molte squadre il rischio eliminazione inizia a farsi sempre più sentire. Le due italiane in campo oggi sono quelle che finora hanno fatto meglio: l’ Inter è a quota 12 ma serve un altro sforzo per l’accesso diretto agli ottavi di finale, magari approfittando già stasera delle attuali difficoltà del Liverpool di Arne Slot, disastroso in Premier League, un po’ meno in Champions League dove è al momento tredicesimo con nove punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Approfondisci con queste news
LE CLASSIFICHE PASSO DOPO PASSO Scontro al vertice questa sera a Terranuova tra le due squadre imbattute del girone. Servirà una prestazione superlativa da parte dei nostri visto che i pronostici sono tutti per gli avversari. #LAURENZIANA #SE - facebook.com Vai su Facebook
Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (6^ giornata, oggi 9 dicembre 2025) - Pronostici Champions League oggi martedì 9 dicembre 2025: quote e previsioni, i favoriti nelle partite della sesta giornata con Inter e Atalanta. Segnala ilsussidiario.net