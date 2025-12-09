I pronostici di martedì 9 dicembre | Champions League

I pronostici di martedì 9 dicembre, inizia la sesta giornata della League Phase di Champions League, in campo Inter e Atalanta Inizia oggi la sesta giornata della League Phase di Champions League: siamo alle battute finali e la tensione aumenta visto che per molte squadre il rischio eliminazione inizia a farsi sempre più sentire. Le due italiane in campo oggi sono quelle che finora hanno fatto meglio: l’ Inter è a quota 12 ma serve un altro sforzo per l’accesso diretto agli ottavi di finale, magari approfittando già stasera delle attuali difficoltà del Liverpool di Arne Slot, disastroso in Premier League, un po’ meno in Champions League dove è al momento tredicesimo con nove punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

