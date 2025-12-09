i presepi di cracovia patrimonio unesco in mostra a firenze

Firenze, 9 dicembre 2025 - La magia dei Presepi di Cracovia avvolge Firenze. Fino al 6 gennaio, la Chiesa di Santa Felicita (nell’omonima piazza di Firenze) ospita un’esposizione dei celebri Presepi di Cracovia: una tradizione natalizia unica, famosa per i complessi design che combinano architettura cittadina e scene della Natività. L'inaugurazione della mostra, che arriva in occasione dell'anniversario dei 40 anni dal patto di amicizia tra Firenze e Cracovia, si è tenuta alla presenza Bartosz Skwarczynski console generale della Repubblica di Polonia in Roma; Stefano Barlacchi, console onorario della Repubblica di Polonia a Firenze; Paola Galgani vicesindaca di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

