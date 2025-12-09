I presepi del paese fantasma tra Monte Baldo e Lago di Garda
Viandanti DiVersi, guide ambientali escursionistiche, propongono un'escursione a partire dalle suggestive sponde del Lago di Garda, ancora più affascinanti fuori stagione, che ci porterà a salire il versante del Monte Baldo, con vedute che si faranno sempre più panoramiche. Arriveremo così al. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Paese dei Presepi - Lavatoio Quattro Strade Foto di Gaetano Gaeta #IlPaesedeiPresepi #Natale #LavenoMombello - facebook.com Vai su Facebook
Cultura, presepi e festa: in paese torna "Natale di Luce" - Vai su X
Un Natale indimenticabile nel Borgo fantasma più suggestivo d’Italia - Viaggio verso Civita di Bagnoregio, un borgo fantasma che vanta un presepe vivente che è una vera bellezza da scoprire ... Scrive msn.com