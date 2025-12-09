I pranzi di Natale di Sant' Egidio a Firenze Come aiutare

Firenzetoday.it | 9 dic 2025

La Comunità di SantEgidio sta preparando i Pranzi di Natale che saranno allestiti il 25 dicembre, nella Basilica di San Lorenzo, al Centro Spazio Reale di San Donnino e nella Chiesa di San Tommaso in via della Pergola. Chi vuole dare una mano alle iniziative di Natale, può contattare prima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

