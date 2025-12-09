I personaggi di Toy Story sono sempre stati carichi di citazionismo e nostalgia

I personaggi di Toy Story incarnano citazioni e nostalgia, elementi che hanno contribuito al suo successo. La creazione della narrazione del film è stata un processo articolato, attraversato da molteplici fasi e decisioni che hanno plasmato il suo stile unico e coinvolgente.

Il processo che ha portato alla delineazione della narrazione di Toy Story è stato, come si è visto, lungo e caratterizzato da numerose tappe. Sono i personaggi, in particolare, a subire in corso d’opera cambiamenti sostanziali. Se da una parte è chiaro fin dal principio l’intento di incentrare la storia su un gruppo di giocattoli, dall’altra la loro caratterizzazione subisce un’evoluzione dovuta a ragioni di ordine iconografico e “merceologico”. Come si è mostrato, la sostituzione del personaggio di latta Tinny e della sua comprimaria marionetta da ventriloquo da parte di un cowboy di pezza e di un’action figure spaziale di plastica deriva dalla volontà di porre al centro della storia una dialettica tra passato e futuro che assume particolare significato in un anno chiave, quale il 1995, nel quale si celebra tanto l’uscita del primo film in animazione digitale quanto il centenario della prima proiezione pubblica del cinematografo dei fratelli Lumière. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I personaggi di Toy Story sono sempre stati carichi di citazionismo e nostalgia

