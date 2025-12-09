i personaggi del vangelo sono queer la lettura choc di nichi vendola

Nichi Vendola è stato ospite di "Più libri più liberi" e nel panel durante il quale ha dialogato con il giornalista Carmelo Lopapa ha parlato anche del suo libro "Sacro queer" affermando che " tutti i personaggi chiave del Vangelo sono queer ". Ha anche fatto qualche esempio da Maria di Nazareth fino al buon Samaritano che, secondo Vendola, " nel mondo di Salvini sarebbe un trans, uno zingaro. Eppure è lui a mettere in scena il verbo della salvezza e della carità ". La lettura di Vendola è chiaramente provocatoria, una forzatura che nasce dalla volontà di esplorare la radice spirituale della diversità perché, ha detto Vendola, " Queer è un trans, un gay, ma anche chi è insolito, chi sfugge alle etichette ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

