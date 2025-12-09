I panettoni sono sempre più cari

I prezzi dei panettoni a Milano sono in costante aumento, riflettendo una crescita lenta ma inesorabile. L’ultimo report dell’Osservatorio Panettone di Maiora Solutions evidenzia come questa tendenza coinvolga non solo i costi delle materie prime, ma anche la percezione del valore di uno dei dolci più simbolici delle festività natalizie.

Crescono lentamente, ma crescono sempre. I prezzi dei panettoni a Milano continuano la loro ascesa, e l’ultimo report dell’Osservatorio Panettone di Maiora Solutions lo fotografa con chiarezza: l’inflazione del gusto non riguarda solo ingredienti e materie prime, ma si traduce in un reale cambiamento del valore percepito, e pagato, del dolce più iconico delle feste. Un fenomeno che, letto attraverso le lenti della cultura gastronomica, racconta un mercato in trasformazione costante, dove tradizione e industria si misurano ogni anno con scelte produttive, posizionamenti e qualità diverse. Giunto alla sesta edizione, l’Osservatorio confronta 30 marchi tra grande distribuzione e pasticcerie storiche milanesi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it