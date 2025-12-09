I musulmani? Li considero una razza inferiore | Vittorio Feltri condannato per le frasi dette in radio
Milano, 9 dicembre 2025 – “Non frequento le periferie, non mi piacciono. Sono caotiche, brutte e soprattutto piene di extracomunitari che non sopporto. Basta guardarli, vedi quello che combinano qui a Milano. Come fai ad amarli? Gli sparerei in bocca. Non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori". Per queste frasi, pronunciate il 28 novembre mentre era ospite alla trasmissione radiofonica La Zanzara, il giornalista Vittorio Feltri è stato condannato oggi da un giudice del tribunale civile di Torino per il loro “carattere discriminatorio”. Il procedimento era stato innescato per iniziativa dell'Asgi (Associazione studi giuridici sull'immigrazione), assistita dagli avvocati Anna Brambilla, Marta Lavanna e Alberto Guariso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
