i migliori piumini da uomo per affrontare il grande freddo tutti i nuovi modelli per uscire di casa sereno e con tanto stile

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Scegliere adesso tra i migliori piumini uomo della stagione significa affrontare l'inverno con lo spirito giusto. E qui a GQ ci teniamo a darti i consigli giusti per farti largo tra le varie opzioni di puffer jacket, per dirlo all'inglese, da indossare quando le temperature si abbassano vertiginosamente e nemmeno cappotti e giacche in pelle sono più sufficienti. No, con il piumone del letto non possiamo andare in giro, a meno che all'anagrafe non si faccia A$AP Rocky, ma c'è comunque il modo di bilanciare coolness ed efficacia a sufficienza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

