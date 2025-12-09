I migliori ospedali in Italia secondo Agenas due eccellenze e tanti rimandati

Quifinanza.it | 9 dic 2025

È stato presentato il Piano Nazionale Esiti (Pne) 2025 di Agenas, la fotografia più aggiornata e dettagliata della qualità dell’ assistenza ospedaliera in Italia. Il report, uno strumento strategico per la governance sanitaria, ha valutato 1.117 strutture di ricovero, sia pubbliche che private. Il dato che balza agli occhi è quello dell’eccellenza assoluta: solo due strutture in tutta Italia hanno ottenuto la massima valutazione in tutte e otto le aree considerate. Si tratta dell’ Ospedale di Savigliano, in Piemonte, e dell’ Ospedale dell’Angelo di Mestre, in Veneto. Gli ospedali migliori. Il report ha analizzato le performance in otto aree cliniche cruciali: cardiocircolatorio;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

