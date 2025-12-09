I migliori ospedali in Italia secondo Agenas due eccellenze e tanti rimandati
È stato presentato il Piano Nazionale Esiti (Pne) 2025 di Agenas, la fotografia più aggiornata e dettagliata della qualità dell’ assistenza ospedaliera in Italia. Il report, uno strumento strategico per la governance sanitaria, ha valutato 1.117 strutture di ricovero, sia pubbliche che private. Il dato che balza agli occhi è quello dell’eccellenza assoluta: solo due strutture in tutta Italia hanno ottenuto la massima valutazione in tutte e otto le aree considerate. Si tratta dell’ Ospedale di Savigliano, in Piemonte, e dell’ Ospedale dell’Angelo di Mestre, in Veneto. Gli ospedali migliori. Il report ha analizzato le performance in otto aree cliniche cruciali: cardiocircolatorio;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Come stanno gli ospedali di Bari? Le strutture migliori dove curarsi, patologia per patologia
Migliori aziende europee di accessori letto per la degenza: lista dei 10 produttori più apprezzati da ospedali e RSA
Come stanno gli ospedali nel Foggiano? Le strutture migliori per curarsi e i reparti peggiori
Dai tumori all'infarto, ecco le 15 strutture al top: la classifica dei migliori ospedali italiani - facebook.com Vai su Facebook
I migliori ospedali in Italia secondo Agenas: dai tumori all'infarto: i dati su 1117 strutture Vai su X
I migliori ospedali italiani secondo Agenas: tutte le eccellenze e il divario Nord-Sud - L’Agenas ha pubblicato un’analisi aggiornata che delinea lo stato della sanità italiana e identifica i migliori ospedali del Paese. Lo riporta notizie.it
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it