I migliori ospedali in Italia per tipo di cure | dai tumori all' infarto I dati su 1117 strutture

9 dic 2025

Quindici ospedali, valutati su almeno 6 aree cliniche, hanno raggiunto un livello «alto» o «molto alto». Per la chirurgia oncologica una struttura su tre ha livelli di qualità bassimolto bassi rispetto agli standard di qualità . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

