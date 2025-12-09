I migliori ospedali in Italia per tipo di cure | dai tumori all' infarto I dati su 1117 strutture
Quindici ospedali, valutati su almeno 6 aree cliniche, hanno raggiunto un livello «alto» o «molto alto». Per la chirurgia oncologica una struttura su tre ha livelli di qualità bassimolto bassi rispetto agli standard di qualità . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ospedali, i migliori sono due piccole strutture a Mestre e Savigliano (Cuneo) Vai su X
Lo stato di salute degli ospedali della provincia di Foggia Le strutture migliori per curarsi e i reparti più in difficoltà Leggi su Dossier ? - facebook.com Vai su Facebook
Ospedali, la classifica delle migliori strutture in Italia: dai tumori agli infarti, le eccellenze per le cure. C'è anche la Campania - Sono 15 le strutture ospedaliere in Italia che, valutate su almeno 6 aree cliniche su un totale di 8 prese in considerazione, hanno raggiunto nel 2024 un livello 'alto' o ... Riporta msn.com
Casa profumata e fiabesca: quest’anno le decorazioni di Natale sono a costo zero, basta aprire il frigorifero robadadonne.it
Pensioni: Braga, 'anche quest'anno la Fornero l'aboliamo l'anno prossimo' iltempo.it
Vittorio Feltri condannato per molestia discriminatoria dopo le parole sui musulmani dette alla Zanzara ilfattoquotidiano.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
Knight of the seven kingdoms rivela un dettaglio nascosto dei targaryen trascurato da HBO jumptheshark.it
“L’anno nuovo che non arriva”: il film di Bogdan Mure?anu sulla vigilia della rivoluzione rumena lopinionista.it
Taranto: aggredito un altro autista di pullman Kyma mobilità, "cresce la preoccupazione" noinotizie.it
Pensioni: Braga, 'anche quest'anno la Fornero l'aboliamo l'anno prossimo' iltempo.it
Vittorio Feltri condannato per molestia discriminatoria dopo le parole sui musulmani dette alla Zanzara ilfattoquotidiano.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
Knight of the seven kingdoms rivela un dettaglio nascosto dei targaryen trascurato da HBO jumptheshark.it
“L’anno nuovo che non arriva”: il film di Bogdan Mure?anu sulla vigilia della rivoluzione rumena lopinionista.it
Taranto: aggredito un altro autista di pullman Kyma mobilità, "cresce la preoccupazione" noinotizie.it