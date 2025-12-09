I migliori della settimana | Kane più gol che partite la rabona di Cherki Dibu Martínez da cineteca

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i momenti più emozionanti della settimana nel calcio: Kane supera le partite con i suoi gol, Cherki sorprende con una rabona spettacolare e Dibu Martínez regala una parata da cineteca. Il centravanti del Bayern raggiunge i 79 gol con il club, mentre la tripletta di Ferran Torres avvicina il Barcellona al Real Madrid in classifica.

Il centravanti del Bayern tocca quota 79 gol coi tedeschi. La tripletta di Ferran Torres porta il Barcellona a +1 sul Real. Bene anche Çalhanoglu e Shlotterbeck. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

